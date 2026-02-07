Aleksandra Šarković ubijena je u Nišu, policija uhapsila Duška G. i dvojicu pomagača, motiv zločina još nije poznat.

Izvor: Kurir/M.S./Instagram

Aleksandra Šarković ubijena je u petak ispred kuće u kojoj živi, a policija je uhapsila Duška G. (56) osumnjičenog za ovaj zločin. U petak popodne, uhapšena su i dva muškarca osumnjičena da su mu pomagala, a motiv ovog ubistva još uvek je misterija.

Istraga ubistva Aleksandre Šarković u Nišu oslanja se na dva ključna segmenta dokaza: uznemirujuće snimke sigurnosnih kamera koje su zabilježile sam čin egzekucije i hapšenje dvojice muškaraca koji su pomagali glavnom osumnjičenom, Dušku G.

Šta su otkrile sigurnosne kamere?

Video zapisi sa nove zgrade ispred koje se zločin dogodio, kao i sa okolnih kuća, otkrili su izuzetnu hladnokrvnost i brutalnost ubice.

Snimci prikazuju sljedeći slijed događaja:

Napad: Duško G. je prišao automobilu u kojem je sjedila žrtva i kroz zatvoren prozor (uočene su rupe na staklu sa suvozačeve strane) ispalio tri hica u nju.

Pokušaj bijega: Ranjena Aleksandra je uspjela da otvori vrata i pokuša da pobjegne, ali je pala pored svog automobila.

"Ovjera": Ubica je prvobitno krenuo da se udaljava, ali kamere bilježe trenutak kada zastaje, vraća se do žene koja leži na zemlji i ispaljuje još hitaca kako bi je dokrajčio.

Susret sa svjedokom: U trenucima prije zločina, ubica je naišao na prolaznika, komšiju, kojem je zaprijetio i rekao: "Bježi, neću tebe", prije nego što je otpočeo krvavi pir.

Pogledajte fotografije sa mjesta jezivog zločina.

Uloga pomagača u zločinu

Policija je utvrdila da Duško G. nije bio sam tokom izvršenja, niti tokom pokušaja bjekstva. Pored njega, uhapšene su još dvije osobe:

• Saučesnik na mjestu zločina (S. A. 61): Ovaj muškarac se nalazio u automobilu sa ubicom u trenutku napada. On je bio suvozač ili saputnik dok su čekali žrtvu. Nakon pucnjave, S. A. je izašao iz vozila, dok je ubica nastavio dalje sam. S. A. se tereti za neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, jer nije pozvao policiju niti prijavio šta se dogodilo, iako je bio direktan svedok.

• Pomagač u bjekstvu (D. G. 61): Nakon što se rastao sa prvim saučesnikom, ubica se sastao sa D. G. iz Kruševca, koji mu je rođak. Sumnja se da je on Dušku pokušao da sakrije Duška sa kojim je uhapšen u okolinu Aleksinca. Podsjetimo, njih je policija locirala i uhapsila dok su bili u istom automobilu u selu Nozrina. On se tereti za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Sva trojica osumnjičenih su zadržana i biće privedena Višem javnom tužilaštvu u Nišu.