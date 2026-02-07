Istragom je utvrđeno da se osumnjičeni Duško G. poznavao sa ubijenom ženom i da su se oni na neki način družili.

Izvor: Kurir/M.S./Instagram

Aleksandra Š. (44), koja je ubijena juče ujutru oko 7.30 časova, bila je, prema svjedočenjima komšija i prijatelja, veoma posvećena majka. Na nju je pucao osumnjičeni Duško G., koji je, kako je saopšteno, čekao u svom vozilu sa saučesnikom, da bi pucao u Aleksandru kada je sjela u automobil.

Kako je ovo ubistvo izvedeno pokazaće snimci sa nadzornih kamera koje su zabilježile kobne momente, ali će motiv, za sada, ostati nepoznat.

O ovom slučaju govorili su Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, Mladen Mijatović, novinar RTV Pinka, i Nenad Ljubišić, predsjednik Strukovnog odjeljenja policije.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova prvo su identifikovali, a zatim i locirali osumnjičenog za ubistvo, Duška G., starog 55 godina. Istragom je utvrđeno da se on poznavao sa ubijenom ženom i da su se na neki način družili. Prema nekim informacijama, imao je određene psihičke poremećaje i nije izašao iz kuće sa namjerom da ubije ženu, svoju komšinicu, već se radi o situacionom slučaju“, rekao je Mijatović i dodao:

„Nalazio se u svom automobilu sa prijateljem, a ona u svom. Naišli su jedno na drugo, u tom trenutku je došlo do psihičke promjene, nakon čega je sustigao ženu automobilom. Ispalio je veći broj metaka i usmrtio je na licu mjesta. Zatim je izbacio prijatelja iz vozila i krenuo ka Kruševcu. Policija ga je uhapsila na području Aleksinca. Za ovo krivično djelo zaprijećena je i kazna doživotnog zatvora.“

Ubica je, prema navodima, uperio oružje i u očevica, ali ga nije usmrtio, već mu je rekao: „Bježi odavde koliko te noge nose“. S obzirom na to da se govori o psihički nestabilnoj osobi, Ljubišić je naveo da za sada nema informacija da li je osumnjičeni legalno ili ilegalno posjedovao oružje.

„2001. godine imali smo 215 ubistava, dok je 2025. ta brojka 64, što jasno pokazuje pad broja teških krivičnih djela. Lica koja su mu pomagala takođe će krivično odgovarati, a zaprijećena kazna je od tri do pet godina zatvora, u zavisnosti od težine djela i pravne kvalifikacije“, istakao je Ljubišić.

"Prvi muž se raznio bombom"

Komšije ističu da je Aleksandra bila vesela, dobra majka bez kriminalne prošlosti. Međutim, njen prvi muž se raznio bombom, koja se navodno greškom aktivirala u njegovom automobilu.

Izvor: Kurir/Dragana Kocić

„Ubijena je imala jedno dijete sa Dejanom Š. Njen prvi suprug se na Svetog Nikolu raznio bombom na parkingu. Istragom je navodno utvrđeno da je on postavio tu eksplozivnu napravu. Jedna od priča je da je bomba bila namijenjena nekom drugom. D. G. je bio njihov kum iz prvog braka, priča se da je nedavno izašao iz zatvora. Prije četiri mjeseca preminuo je otac ubijene žene. To je porodica koja nije imala nikakve veze sa kriminalom, a ona je bila bivša sportistkinja“, rekao je Nedić i dodao:

„Pitanje je da li se tu zadesio ili je imao namjeru da je sačeka i ubije. Možda se radi o nekom dugu ili porodičnim nesuglasicama. Izuzetno je teška priča da bi on ubio ženu koja je dijete upravo odvela u vrtić. On je nedavno izašao iz pritvora. Njih dvoje se ni na koji drugi način ne povezuju. Čovjek koji je zatečen sa njim praktično nema veze sa tim. Trebalo bi da sjutra bude saslušan“, poručio je Nedić.

Izvor: Kurir/Dragana Kocić

"Nije se odvajala od djece"

Podsjetimo, komšinica kaže da je ubijenu posljednji put vidjela prekjuče, kako je ispred kuće telefonom razgovarala sa nekim.

„Bila je ljubazna i fina, ni sa kim nije imala problema, niko nije mogao ništa da primijeti. Njena majka je isto veoma dobra žena, kao i otac. On je bio i pisac, osim što se bavio poslom sa sirćetom. Znam da je napisao tri ili četiri knjige“, priča komšinica.

Ona navodi i da je, kada bi zbog poslovnih obaveza išla na teren, ponekad sa sobom vodila i djecu.

„Nije se odvajala od njih, bila je posvećena majka“, zaključuje komšinica.