U pritvorskim jedinicama boravi 709 osoba, iako je kapacitet zatvora u Spužu i Bijelom Polju 462 mjesta; pritvorenici upozoravaju na loše uslove i predugo trajanje pritvora

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Pritvorenici u Istražnom zatvoru u Spužu najavili su novi štrajk ukoliko nadležni organi ne ispune zahtjeve koje su uputili još prije više od godinu dana, a koji se odnose na uslove boravka u prenatrpanim pritvorskim jedinicama, kao i na dužinu trajanja pritvora.

Da je prebukiranost Istražnog zatvora ozbiljan i dugogodišnji problem, potvrđeno je i iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), iz koje su za CdM saopštili da se u pritvorskim jedinicama trenutno nalazi 709 osoba, što je znatno iznad ukupnih smještajnih kapaciteta Istražnog zatvora u Spužu i Bijelom Polju, koji zajedno iznose 462 mjesta.

„Prekobrojnost bi bila znatno izraženija da u prethodnom periodu nijesu preduzete mjere za povećanje kapaciteta. Dio pritvorenika smješten je u Zatvor za kratke kazne, gdje se trenutno nalazi oko 150 osoba, a kapacitet tog objekta dodatno je proširen za 71 mjesto. Takođe, kapaciteti Istražnog zatvora i Zatvora u Bijelom Polju prošireni su za po 60 mjesta, pri čemu je u Bijelom Polju trenutno smješteno oko 100 pritvorenika“, kazali su iz UIKS-a za CdM.

Uprkos tim mjerama, pritvorenici upozoravaju na, kako navode, neadekvatne uslove boravka i dugotrajnost pritvora, te su najavili da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, započeti štrajk. Prema njihovim najavama, protestima bi se pridružile i njihove porodice i prijatelji, okupljanjem ispred kapije zatvora u Spužu i zgrade Višeg suda u Podgorici.

Kako navodi portal CdM, na problem prenatrpanosti ustanove i loše materijalne uslove upoznat je i Tim Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) za prevenciju torture pri Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, koji je tokom obilaska Istražnog zatvora UIKS-a konstatovao niz sistemskih problema.

NPM je u više izvještaja ukazivao na ovu problematiku, podsjećajući i na stav Evropskog komiteta za prevenciju torture da će sve službe i aktivnosti unutar zatvora trpjeti štetu ukoliko se u toj ustanovi nalazi veći broj pritvorenika nego što je predviđeno.

„Ukupni kvalitet života u toj ustanovi biće pogoršan, možda čak i u značajnoj mjeri. Stepen prenatrpanosti u nekom zatvoru ili njegovom dijelu može biti toliki da je već sam po sebi neljudski i ponižavajući sa fizičke tačke gledišta. Veliki broj pritvorenih lica godinama unazad predstavlja teret za Istražni zatvor, ali i značajan finansijski teret za državu, te bi se više trebalo pribjegavati alternativnim sankcijama“, navodi se u izvještaju NPM-a.

Crna Gora se, prema podacima Godišnjeg izvještaja Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji za 2024. godinu, već nekoliko godina nalazi među evropskim zemljama s najvišom stopom određivanja pritvora po glavi stanovnika. Isti izvještaj pokazuje da stopa zatvorenika u Crnoj Gori iznosi 164 osuđenika na 100.000 stanovnika, što je znatno iznad evropskog prosjeka, piše CdM.