Teška tragedija dogodila se danas u Malom Mihaljevcu u Međimurju, gdje je u pucnjavi iz vatrenog oružja ubijen jedan muškarac, dok je napadač nakon toga izvršio samoubistvo.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

U Malom Mihaljevcu u Međimurju, oko 14 sati, došlo je do pucnjave u kojoj je jedan čovjek ubijen. Ubica je nakon toga sebi oduzeo život. Očevici tvrde da je pucano iz automatske puške, prenio je Index.

Nezvanično, žrtva je penzionisani hrvatski karikaturista Damir Novak (65), kojeg je, prema prvim informacijama, vatrenim oružjem usmrtio stariji član šire porodice.

Nakon što je stigla dojava o pronalasku ubijenog, policija je od komšija saznala da je mogući počinilac, naoružan, otišao prema šumi. Policajci su krenuli u potragu za njim, ali se u jednom trenutku začuo hitac, nakon čega je ubica pronađen mrtav.

Sam je sebi oduzeo život. Ubijeni i ubica su, prema dostupnim informacijama, bili i komšije, a navodno su imali i spor oko međe.

„Danas, 6. februara, u 13.51 čas Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave međimurske primio je dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja i da jedna osoba nepomično leži na putu. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage, kao i Hitna pomoć“, saopštila je policija i dodala:

„Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je oko 13.50 časova, u Malom Mihaljevcu, u Prvomajskoj ulici, 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka. Nakon opisanog događaja, 68-godišnji počinilac je u obližnjem šumarku izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na licu mjesta. Na mjestu događaja sprovode se intenzivna kriminalistička istraživanja, u okviru kojih se obavlja i uviđaj“, naveli su.