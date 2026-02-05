Snažan ciklon izazvao je jednu od najvećih plima poslednjih decenija u Dalmaciji, a more i orkanski vjetar poplavili su obalu, ulice i objekte u više gradova, dok su građani cijelu noć sanirali štetu koju je nevrijeme izazvalo.

Izvor: Tiktok/dalmatinskiportal/Screenshot

Ciklon koji su meteorolozi danima najavljivali donio je Dalmaciji velike probleme. Duž cijele obale more se prelilo preko riva, prodirući do kuća i poslovnih prostora, dok je orkanski vjetar stvarao dodatne probleme.

Plima je posebno izražena u Trogiru, Kaštelima, a pod morem se našao i dio obale na splitskim Bačvicama i Firulama. Slična situacija zabilježena je i u Vranjicu, Omišu, Hvaru, Vodicama i na Korčuli. Na zvaničnoj automatskoj meteorološkoj stanici Državnog hidrometeorološkog zavoda na Marjanu zabilježeni su orkanski udari juga jači od 130 kilometara na sat.

Posebno dramatično bilo je u Kaštelima, gdje se more izlilo na rivu i poplavilo okolne ulice, a stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu. Mnogi su postavljali barikade kako bi spriječili prodor vode u kuće i poslovne prostore.

"U sve objekte je prodrlo more, građani pomažu jedni drugima. Oni koji ne žive uz more silaze da pomognu prijateljima, rodbini i svima kojima je pomoć potrebna. Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće, zovemo dežurne službe i institucije, ali svi uvijek ostaju nijemi na naše pozive. Stanje je katastrofalno i hitno je potrebna sanacija rive, koja se obećava godinama", rekla je mještanka iz Kaštel Novog.

"Ne razumijem kako nam nadležne službe nisu donijele vreće sa pijeskom", ispričala je druga.

Nevrijeme praćeno olujnim jugom na širem području Kaštela počelo je oko 20 časova. Zaduvao je jak jugoistočni vjetar koji je povremeno dostizao brzinu od 60 kilometara na sat.

Pogledajte snimak nevremena:

Olujni vjetar pravio probleme i u Splitu

Osim plime, olujni udari vjetra stvarali su probleme i u Splitu. Vjetar je nosio zaštitne ograde, pomijerao kontejnere i rušio lakše konstrukcije, a jedan od opasnijih prizora zabeležen je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici, prenosi Dalmacija Danas.

Tamo se metalna zaštitna ograda srušila preko trotoara. Građani su upozoreni na pojačan oprez, uz preporuku da izbjegavaju kretanje pored gradilišta i nestabilnih objekata, kao i da obezbijede predmete na balkonima.