Nakon više od jednog veka poslovanja i višegodišnje agonije, nekadašnji tekstilni gigant Varteks ulazi u završnu fazu stečajnog postupka.

Izvor: Youtube/ Konstantin -STUDIO 46/Printscreen/MONDO/Vedran Ševčuk

Trgovački sud u Varaždinu utvrdio je vrijednost nekretnina i zemljišta Varteksa u stečaju na 18,4 miliona eura i najavio donošenje zaključka o njihovoj prodaji.

Ovim potezom praktično počinje rasprodaja imovine kompanije koja je decenijama bila simbol industrijske moći Varaždina i cijele bivše Jugoslavije. Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin predstavio je procjenski elaborat koji obuhvata industrijske zgrade, skladišta, dvorišta i prateće objekte izgrađene na površini većoj od 110.000 kvadratnih metara, upisane na ukupno 15 katastarskih čestica.

Riječ je o vrijednoj i prostorno izuzetno atraktivnoj imovini, smještenoj uz jednu od glavnih prometnica u Varaždinu.

Spor oko nove procjene vrijednosti

Na ročištu održanom u ponedjeljak, predstavnica razlučnog povjerioca Stjepana Čajića predložila je izradu nove procjene vrijednosti nekretnina, navodeći da je od prethodne procjene proteklo dosta vremena, te da je dio objekata u međuvremenu proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Međutim, punomoćnik Zagrebačke banke usprotivio se tom prijedlogu, ocijenivši da se radi o pokušaju odugovlačenja prodaje, budući da je sud rešenje o prodaji donio još prije deset mjeseci, izvestila je Hina. Stečajni upravitelj Đuričin naglasio je da nova procjena ne bi povećala vrijednost imovine, već naprotiv.

„S obzirom na to da je dio nekretnina proglašen kulturnim dobrom, a da je otvaranjem stečaja ukinut i strateški projekat 'Varteks kvart' koji je definisao buduću namjenu tih čestica, nelogično je očekivati višu vrijednost imovine“, rekao je Đuričin.

Fabrika je stala, a simbol industrije nestaje

Varteks je obustavio proizvodnju 31. januara prošle godine, a Trgovački sud u Varaždinu je u julu 2024. otvorio stečajni postupak. Time je formalno završen poslovni put kompanije osnovane 1918. godine.

U svojim zlatnim vremenima, Varteks je zapošljavao gotovo 12.000 radnika, imao mrežu od više od 180 prodajnih mjesta i bio jedan od najprepoznatljivijih brendova u cijeloj bivšoj Jugoslaviji.

Rušenje pogona i nova namjena prostora

Dio nekadašnjeg Varteksovog kompleksa već je srušen, a na atraktivnoj lokaciji uz Zagrebačku ulicu planirana je izgradnja velikog trgovačkog centra S-PARK Varaždin, koji bi trebalo da bude završen do 2027. godine. Na prostoru nekadašnje fabrike predviđeni su: trgovački i ugostiteljski objekti, hipermarket Interspar i parking sa više od 400 mjesta.

Na dijelu zemljišta već je izgrađen supermarket Kaufland, dok se u neposrednoj blizini planiraju dodatni komercijalni sadržaji.

Industrijska baština ipak ostaje

Ipak, Varteks neće u potpunosti nestati iz gradske memorije, barem prema ranijim tvrdnjama zvaničnika.

Sedam objekata proglašeno je industrijskom kulturnom baštinom, među kojima su: upravna zgrada iz 1906. godine, kompleks gradske električne centrale iz 1928. i fabrički dimnjak iz 1934. godine. Investitori su ranije najavili da će prepoznatljiva ciglena arhitektura biti integrisana u nove projekte, uz savremena i održiva urbanistička rješenja.

Kraj jedne ere

Prodaja imovine vrijedne 18,4 miliona evra simbolički označava konačan kraj jedne od najvećih industrijskih priča na prostoru bivše Jugoslavije. Varteks, koji je decenijama oblikovao privredni i društveni život Varaždina, sada ulazi u istoriju, dok se na njegovim temeljima gradi potpuno nova urbana slika grada.