Sin izbo majku nožem u Zemunu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je u KBC Zemun dovezena žena S.S.R. (56) koja je zadobila teške tjelesne povrede nožem u Zemunu, saznaje "Telegraf" nezvanično. Sukob je izbio sa njenim sinom L.R. (25) nakon svađe.

On je, prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, fizički napao majku i potom joj nožem nanio povrede u predelu glave, vrata i ramena u stanu. Ženi su konstatovane teške tjelesne povrede.

Prije dolaska policije, osumnjičeni L.R. se udalji sa lica mesta. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)