Dječak koji je povrijeđen prilikom pada sajle na Bjelašnici zadobio je teške tjelesne povrede u predjelu lijeve noge.

Izvor: Samir Cacan/MONDO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštilo je kako su oko 15:05 obavješteni da je na lokalitetu Babin Dol na ski-stazi "BX lift" jedna osoba zadobila povrede.

Dječak, kojem su pokušali da ukažu pomoć na mjestu nesreće, prebačen je na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu te su mu konstatovane teške tjelesne povrede u predjelu lijeve noge.

Zbog toga je zadržan na daljem kliničkom liječenju.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se na mjestu nesreće danas izvrši uviđaj, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka mašinske struke.