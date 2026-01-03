Aerodrom Beograd uveo je novi cjenovnik aerodromskih usluga koji se primjenjuje od 1. januara 2026. godine, a kojim je većina naknada povećana za oko dva odsto u odnosu na cijene iz 2025.

Aerodrom Beograd uveo je novi cjenovnik aerodromskih usluga koji se primjenjuje od 1. januara 2026. godine, a kojim je većina naknada povećana za oko dva odsto u odnosu na važeće cijene iz 2025.

Najizraženije promjene odnose se na naknadu za putnički servis. Naknada za međunarodne putnike u odlasku povećana je sa 20,75 na 21,17 eura, dok domaći putnici od početka 2026. plaćaju 9,13 eura umjesto dosadašnjih 8,95. Taksa za transferne putnike uvećana je sa 4,21 na 4,29 evra.

Izmijenjen je i cjenovnik za korišćenje BRS sistema, odnosno sistema za upravljanje prtljagom. Nova naknada iznosi 0,19 eura po torbi, u odnosu na prethodnih 0,18 eura. Ova naknada se obračunava posebno i nije uključena u naknadu za korišćenje centralizovane infrastrukture, dok su tranzitni i transferni putnici izuzeti od plaćanja.

Povećane su i naknade za slijetanje i korišćenje centralizovane infrastrukture, koje su linearno uvećane za dva odsto za sve kategorije vazduhoplova. Prema novom cjenovniku, slijetanja za pojedine tipove aviona sada iznose:

ATR 72: 210,93 eura, prethodno 206,79 eura

Embraer E170/E175: 296,50 eura, prethodno 290,69 eura

Embraer E190/E195 i E190-E2: 318,20 eura, prethodno 311,96 eura

Embraer E195-E2: 372,63 eura, prethodno 365,32 eura

Airbus A319, A320, A320neo i A220: 411,44 eura, prethodno 403,37 eura

Boeing 737-800: 449,04 eura, prethodno 440,24 eura

Airbus A321 i A321neo: 535,25 eura, prethodno 524,75 eura

Airbus A330 i Boeing 787-9: 1.135,64 eura, prethodno 1.113,37 eura

Prethodno povećanje aerodromskih naknada stupilo je na snagu 1. januara 2025. godine, na osnovu cjenovnika usvojenih krajem oktobra 2024, koji su važili tokom cijele 2025.

U obrazloženju odluke navodi se da su izmjene donete nakon konsultacija sa Savjetom avio-prevoznika tokom decembra 2025. godine, kao i da su korekcije primijenjene ravnomjerno i na nediskriminatornoj osnovi. Novim cjenovnikom prestaju da važe raniji tarifnici iz 2024. godine.

Povećanje aerodromskih taksi u Beogradu uklapa se u širi evropski kontekst u kojem pojedini aerodromi i države koriguju svoje cjenovnike naviše, dok drugi idu suprotnim putem. Dok su neka tržišta tokom 2025. i 2026. najavila nova povećanja aerodromskih i putničkih naknada, zemlje poput Njemačke i Švedske istovremeno uvode smanjenja određenih taksi, sa ciljem očuvanja konkurentnosti i privlačenja dodatnog avio-saobraćaja.

Sve naknade iskazane su u eurima, a obračun se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan nastanka poreske obaveze.