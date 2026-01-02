Pet cisterni sa fosfornom kiselinom iskliznulo je noćas na pruzi Niš–Zaječar kod sela Vrelo.

Na pruzi Niš - Zaječar ponovo su iskliznule cisterne, 5 vagona punih fosforne kiseline ispalo je noćas iz šina između željezničkih stanica Matejevac i Svrljig, kod sela Vrelo. Iz Infrastrukture željeznice saopštavaju da se nijedna nije prevrnula i da niko nije ugrožen, kao i da bi saobraćaj trebalo da bude uspostavljen do noćas.

Cisterne sa fosfornom kiselinom su ispale iz šina noćas pola sata poslije ponoći, a mjesto sa koga su iskliznule se nalazi samo 3 km od sela Jasenovik gdje su 19. januara iz šina ispale cisterne sa amonijakom.

Iskliznule su u selu Vrelo, nedaleko od stanice Gramada. Između Gramade i Svrljiga je jedan od najdužih tunela na toj dionici, pa je prava sreća što do iskliznuća nije došlo u samom tunelu – kaže jedan mještanin sela Vrelo.

Novo iskliznuće na istoj dionici pruge desilo se samo sedmicu dana nakon što je saobraćaj "otvoren" poslije dvonedjeljne blokade zbog prevrnutih cisterni sa amonijakom.

Iz Infrastrukture železnice kažu da je ovog puta riječ o cisternama prevoznika "Srbija Kargo", koje su se nalazile u sredini teretnog voza broj 52792 koji je vozio iz Prahova za Šabac, a još se utvrđuje šta je uzrok. Ipak, tvrde da uzrok nije železnička infrastruktura, jer je na toj dionici sanirana prošle godine.

Nijedna od cisterni nije prevrnuta, samo su djelimično iskliznule iz kolosijeka, nisu oštećene i nema nikakvih curenja, a ovim vanrednim događajem ni na koji način nije ugroženo stanovništvo na terenu, kao ni životna sredina – piše u saopštenju.

Kažu i da je noćas u 4 sata počelo raščišćavanje terena, a očekuju da će saobraćaj u naredna 24 sata biti ponovo uspostavljen.

Podsjetimo, zbog iskliznuća cisterni kod Jasenovika koje su se prevrnule pored pruge mještani i njihove životinje su morali da se evakuišu, a saobraćaj je danima bio u blokadi.