Felis Pozas, policajka iz policijskog odreda Katalonije u Španiji, koja se u trenutku incidenta nalazila van dužnosti, svojim brzim reagovanjem spriječila je tragediju na peronu linije tri metroa u Barseloni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na snimku koji je brzo postao viralan vidi se dezorijentisan mladić kako nesigurno hoda peronom. Felis je odmah primijetila neobično ponašanje i prišla mu s pitanjem da li mu je potrebna pomoć. Pošto nije dobila odgovor, pritisnula je dugme SOS kako bi alarmirala putnike i kolege.

Dok je mladić hodao bliže ivici šina, skliznuo je i pao na leđa. Policajka zajedno sa još tri putnika odmah je reagovala i uspjela da ga izvuku sa šina, pri čemu nije bilo težih povreda.

Felis je ovaj događaj opisala kao primjer „timskog rada“, ističući značaj brzog reagovanja, instinkta i pomoći drugih putnika za srećan ishod.

Incident je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama, podsjećajući javnost koliko je važno ostati priseban i spreman pružiti pomoć, čak i kada se nalazi van službene dužnosti.