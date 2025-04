Za tri dana 3550 potpisa, peticije protiv usvajanja Prostorno-urbanističkog plana (PUP) koji predviđa izgradnju nove dionice željezničke pruge Bar – Beograd, od Bara do Virpazara kroz Bjeliše, Sustaš, Maroviće i Zupce do Crmnice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Izgradnja nove trasa pruge od Bara do Virpaza uslovila bi rušenje više desetina kuća samo kroz barska prigradska naselja čiji mještani poručuju da „prugu preko kuća“ neće dozvoliti i pokrenuli su potpisivanje peticije, prenosi Primorski portal.

Na sastanku građana barskih naselja, MZ Bar IV i MZ Bar V istaknuto je da još pristižu potpisane peticije koje nijesu uspjeli donijeti do sinoć. Građani zahtijevaju da planeri iznađu novo rješenje za ovu dionicu pruge ističući nezadovoljstvo i zbog netransparentnog postupanja nadležnih.

“Takođe, brojni građani se interesuju, zovu nas telefonom jer žele da potpišu peticiju i daju podršku. Zovu i iz inostranstva ljudi koji imaju imovinu u ovim barskim naseljima i interesuju se kako da potpišu peticiju. Sa potpisivanjem peticije nastavljamo i nakon 11. aprila za kada je dogovoren sastanak u Vladi, sa predstanvicima nadležnih ministarstava”, kazao je za Primorski portal Dejan Senić.

Prema riječima mještana barskih naselja, ovo je prvi korak, za dalje čekamo odgovor na primjedbu na predlog nacrta PUP-a. Dok „sivu liniju“ , krak pruge od Bara do Virpazara ne izbrišu iz predloga PUP-a građani Bara neće se zaustaviti.

Ističu da planirana trasa nove željezničke pruge koja bi prošla kroz gusto naseljeni stambeni prostor, prelazi preko kuća stanovnika ovih naselja od kojih neki tu žive vijekovima. U pitanju je trasa nove željezničke pruge, u pojasu širine 80 metara, od nadvožnjaka kod barske željezničke stanice do sela Zupci pa tunelom do Crmničkog polja preko Limljana do Virpaza.

Ovakav predlog ukoliko bi se usvojio suočio bi stanovnike MZ Bar četiri sa velikim problema, da sjutra ne mogu raspolagati svojom imovinom .

Ne može se tretirati kao javni interes u liku i djelu planera koji nije ni vidio prostor već iz kancalarije u katastarskim mapama, te slobodnom rukom nacrtao trasu razmišljajući o svojim finansijskim efektima, ali nije razmišljao o interesima građana koji će se naći u velikom problem “pritisnuti tom linojom”, poručili su mještani barskih naselja.