Tijelo žrtve pronađeno je na salašu, a policija je ubrzo identifikovala počinioce.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Novom Sadu i Vrbasu uhapsila je L. N. (25) iz okoline Vrbasa i L. M. (18) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da su, juče, u Savinom Selu, posle kraćeg verbalnog sukoba, njih dvojica nožem usmrtila Vrbašanina (46).

Njegovo tijelo pronađeno je na sportskom terenu kod salaša, a posle nekoliko sati, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno ubistvo.

Žrtva je pronađena vezana kanapom za stub.