Turski državljanin S. T. (33) brutalno je pretučen u utorak u Bulevaru Zorana Đinđića ispred jednog ugostiteljskog objekta. Napad su izvršile četiri nepoznate osobe, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinilaca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nezvanično, napadači su žrtvi nakon premlaćivanja skinuli duksericu, za koju se pretpostavlja da pripada navijačkoj grupi fudbalskog kluba Galatasaraj.

Iako je pretrpio povrede, S. T. je odbio ukazivanje ljekarske pomoći nakon incidenta. Policija radi na identifikovanju i pronalasku počinilaca.

