Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Surčinu se rano jutros dogodila stravična tragedija nakon što se u jednoj porodičnoj kući čula izuzetno jaka eksplozija.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u prostoriji u kojoj je došlo do eksplozije pronađeno je tijelo muškarca. Na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a teren je trenutno obezbeđen.

O događaju je odmah obavješteno i nadležno tužilaštvo, koje će sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok eksplozije i smrti muškarca.

U trenutku eksplozije čovjek je bio sam u kući, kažu komšije.