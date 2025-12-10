MUP je pokrenuo akciju Vihor. Na mjesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.
Usred bijela dana u kafiću na Vračaru, u Novopazarskoj ulici, došlo je do pucnjave. Kako mediji saznaju, upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević.
Prema informacijama medija, vlasnik kafića Vuk Bajrušević (50) upucan je u obje noge i njemu se ukazuje pomoć.
Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.
Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.
Počinilac je otišao pješice sa lica mjesta, Vračar je blokiran.
(Telegraf/MONDO)