Usred bijela dana u kafiću na Vračaru, u Novopazarskoj ulici, došlo je do pucnjave. Kako mediji saznaju, upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević.

Prema informacijama medija, vlasnik kafića Vuk Bajrušević (50) upucan je u obje noge i njemu se ukazuje pomoć.

MUP je pokrenuo akciju Vihor. Na mjesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.

Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.

Počinilac je otišao pješice sa lica mjesta, Vračar je blokiran.

