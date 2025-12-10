Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.

U popodnevnim satima došlo je do oružanog incidenta na Vračaru.

Kako se saznaje, pucnjava se dogodila u jednom kafiću.

Nezvanične informacije ukazuju da je u incidentu ranjen jedan muškarac, a riječ je o vlasniku poznatog lokalnog ugostiteljskog objekta. Muškarac je, prema prvim saznanjima, pogođen u noge.

Prevezen u Urgentni centar, MUP pokrenuo "Vihor" Na mjesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.

