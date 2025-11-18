Ukradeno oko dva miliona eura iz vozila za transport novca u Raškoj.

Grupa maskiranih razbojnika presrela je vozilo za transport novca u mestu Kućani u Raškoj i ukrala je oko dva miliona eura nakon čega su zapalili kombi u šumi kod Jablanice, saznaje "Sandžak Danas". Novopazarski portal objavio je fotografiju zapaljenog vozila.

Kombi je u potpunosti izgoreo. Prema pisanju ovog portala, ovaj slučaj podsjeća na pljačku iz juna 2018. godine kada je napadnut kombi firme za transport novca blizu mjesta Kajkovo kod Leposavića na sjeveru Kosova i Metohije.

Tada je ukradeno oko 18 miliona dinara. Napadači su tada koristili dva automobila i isto su presreli vozilo kao i sada.

Ova pljačka u Raškoj je procijenjena da je najveća u prethodnoj deceniji. Nije poznato zasad da li je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi koja "kopira" ranije metode, nalik ovoj iz 2018, ili većoj regionalnoj mreži koja djeluje duži vremenski period.

