Otkriveno ko su učesnici oružane pljačke zlatare u Kalesiji, prilikom koje je jedan od razbojnika preminuo od zadobijenih povreda prilikom razmene vatre sa policijom.

Izvor: Sandžak Danas/Printscreen

Oružana pljačka zlatare u centru Kalesije 19. novembra pretvorila se u dramatičnu poteru sa pucnjavom, zapaljenim automobilom i jednim mrtvim napadačem.

Pripadnici više bezbjednosnih agencija u BiH intenzivno tragaju za ključnom dvojicom pljačkaša koji su učestvovali u oružanoj pljački zlatare u Kalesiji. Dosad je dvoje uhapšeno, jedno je pronađeno mrtvo, a indicije ukazuju na to da su svi članovi veoma opasne grupe. Potraga je proširena i na zemlje regiona.

Kao što je od ranije poznato, dvojica od ukupno trojice maskiranih i naoružanih razbojnika jučer ušli su u zlataru Baručić u centru Kalesije, nakon čega su svezali vlasnika i uz pretnju oružjem ukrali veću količinu zlatnog i srebrnog nakita.

"Prilikom izlaska iz zlatarske radnje, jedna nepoznata maskirana osoba je sa sobom u ruci imala naoružanje, a prema raspoloživom opisu vjerovatno je riječ o kraćoj automatskoj pušci, dok je druga bila naoružana pištoljem. Sa sobom su nosili kese u kojima se najvjerovatnije nalazio ukradeni nakit", kazao je direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman.

Prilikom dolaska do automobila parkiranog u neposrednoj blizini, uočili su policijske službenike na koje su zatim pucali. Kako je kazao Korman, policajci su uzvratili vatrom.

"Nakon ulaska u automobil i kretanja ulicom, nastavili su pucati u pravcu policije, a koji su, s druge strane uzvratili pucnjevima, kako bi otklonili opasnost od sebe i po život građana. U toj razmjeni, niko od policije ili građana nije ranjen", dodao je Korman.

Izvor: Sandžak Danas/Printscreen

Pronađeno i zlato

Operativnim radom na terenu je utvrđeno da su pljačkaši nakon izlaska na magistralni put, kretanje nastavili okvirno jedan kilometar, a zatim su skrenuli na lokalni pravac koji vodi prema naseljima Zelina i Delići. Nakon toga su skrenuli u šumski put ispod Jelovog Brda, gdje su, kako je rekao Korman, zapalili automobil i u neposrednoj blizini ostavili maskiranog muškarca koji je zadobio smrtonosne povrede.

"Operativnim radnom na terenu je utvrđeno da bi se najvjerovatnije moglo raditi o Matiji Gordeljeviću, rođen 1980. godine u Tuzli, nastanjen u Zvorniku. Ostaci automobila Golf, koji je ranije 15. novembra, ukraden u Tuzli, prevezeni su u krug MUP-a TK zbog daljih mjera i radnji", naveo je Korman.

Pored mrtvog muškarca je pronađena određena količina zlatnog i srebrnog nakita, a daljim pregledom šumskog puta prema naselju Vrelo koje pripada Općini Osmaci, pronađene su dodatne količine koje su najvjerovatnije ispadale pljačkašima.

"Službenici Uprave policije MUP-a TK su pronašli određene lovačke kamere posredstvom kojih je identifikovan još jedan eventualni počinilac krivičnog djela, dok za drugu osobu još sa sigurnošću ne znamo o kome se radi. U toku su prikupljanja saznanja. Saradnjom sa policijskim službenicima iz Zvornika smo dobili obavještenje da bi se određene osobe mogle takođe dovesti u vezu sa eventualnim izvršenjem ovog krivičnog djela te su one lišene slobode i predate su nama dalje na obradu. Riječ je o dvije osobe", dodao je Korman.

U interesu istrage, Korman nije mogao kazati imena tih osoba, ali je naveo da sve indicije ukazuju na to da su skupa članovi veoma opasne kriminalne grupe koja je od ranije poznata po upotrebi vatrenog oružja u pravcu policijskih službenika.

"Sve osobe koje se dovode u moguću vezu sa izvršenjem krivičnih djela, nama su od ranije poznate dugi niz godina. To su veoma opasne osobe, koje su sklone upotrebi vatrenog oružja i evidentirane su kao osobe koje su koristile vatreno oružje prilikom bjektstva sa mjesta izvršenja krivičnog djela prema policijskim službenicima u RS-u", istaknuo je Korman.

Korman je naveo da je riječ i o osobama koje su kriminalno aktivne na području cele BiH, ali i susednih zemalja, a najviše Srbije i Hrvatske. Zaključio je da je u toku rad na dokumentovanju više krivičnih djela, a istraga uz potragu se nastavlja.

Prema pisanju više medija, među pljačkašima je dvojac iz Osmaka, braća Ranko i Matija Gordeljević, koji je podlegao povredama, prenosi Sandžak danas.

Mediji izveštavaju da su ga njegovi saučesnici, nakon što su shvatili da je mrtav, izbacili iz automobila dok su bježali, a zatim zapalili vozilo kako bi prikrili tragove.

Društvenim mrežama kruži snimak pucnjave

Građani su na društvenim mrežama dijelili snimke pucnjave i fotografije zapaljenog automobila, dok su roditelji strahovali za bezbjednost djece koja su se u tom trenutku nalazila u obližnjim školama.

(Sandžakdanas/MONDO)