Započeta istraga protiv očuha koji je obljubio maloljetnu pastorku.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv muškarca (62) koj se sumnjiči da je obljubio maloljetnicu koja je zatrudnijela. Pod istragom je i njegova žena, majka djevojčice zbog sumnje da je znala šta je on radio.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 62- godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je od neutvđenog perioda do jula 2025. godine zloupotrebom ovlašćenja izvršio obljubu koja je za posljedicu imala trudnoću maloljetne oštećene – koja mu je povjerena radi vaspitavanja, staranja i njege. Istragom je obuhvaćena i 37-godišnja žena, majka maloljetne oštećene zbog postojanja osnova sumnje da omogućavala vršenje obljube sa maloljetnom ćerkom.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Obljuba zloupotrebom položaja, a osumnjičenoj krivično djelo Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa. Osumnjičeni su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem, koji je nakon saslušanja predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom 62-godišnjem muškarcu odredi pritvor da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.