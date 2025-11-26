Članovi klana Marka Miljkovića i Veljka Belivuka stupili su 6. novembra u štrajk glađu, a pojedini su ga danas i prekinuli.

Pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su 6. novembra stupili u štrajk glađu, okrivljeni Nemanja Đurić, Nebojša Janković i Miloš Budimir od juče su ga prekinuli, obavijestila je uprava Centralnog zatvora sudsko vijeće Specijalnog suda u Beogradu koje vodi postupak protiv njih. Podsjetimo, oni su se odlučili na ovaj korak, pošto je sudsko vijeće odbilo da za sada izvede kao dokaz snimak sa uviđaja u kući u Ritopeku, u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro oštećenih.

"Ja stvarno ne vidim kako sam sposoban, malo prije mi je dva minuta trebalo da se sjetim šta sam htio da kažem Nebojši Jankoviću. Juče jesam počeo da jedem, ali mi je danas gore nego dok sam štrajkovao glađu. Boli me glava, suše mi se usta, noćas sam imao groznicu. Ja nisam sposoban da prisustvujem suđenju", rekao je okrivljeni Budimir, pošto je sudija saopštila da je stigao u sud i nalaz vještaka, po kom su trojica koja su štrajkova glađu sposobna da prate suđenje.

Okrivljeni Janković je rekao da bi volio "vještaka da vidi da ne jede 18 dana pa da kaže da li je sposoban da prati suđenje".

"Ja bih volio da pošaljete nekoga da nam objasni šta sada treba da radimo da se vratimo u postupak. Jedem po kašiku, dvije, ali imam mučnine, mogu da sjedim kao biljka ovde, ali ja stvarno nisam sposoban ni psihički ni fizički da sjedim ovde", rekao je Janković, a da nije sposoban da nastavi da prati suđenje rekao je i okrivljeni Nemanja Đurić, navodeći da mu se "muti pred očima i da osjeća propadanje, a da nema ni koncentraciju".

"Nema značajnih akutnih pogoršanja zdravlja, koji bi doveli do promjene u nalazu i mišljenju o sposobnosti okrivljenih da prisustvuju. Realno je, ne negiram da ove tegobe postoje, a na sudu je da li će da ih uvaži. Normalno je da postoji poremećaj koncentracija, manjak energije, mučnina, glavobolja posle 18 dana gladovanja", rekao je sudski vještak Vladimir Živković i naveo da je potrebno nekoliko dana da se "vrate u normalu":

"Nisam obavio razgovor sa njima, jer su bili relevantni podaci koje je sud dostavio. Imao sam u vidu tegobe na koje su se žalili, uključujući i pregled psihijatra Nebojše Jakovića, koji nije konstatovao tegobe kada je u pitanju duševno zdravlje. Nisam ovlašćen da procenjujem duševne bolesti, ali sam imao u vidu sve što piše u ljekarskoj dokumentaciji", naveo je vještak Živković i odgovarajući na pitanja naveo da ne zna za koja krivična djela odgovaraju okrivljeni, niti šta bi danas trebalo da se radi na glavnom pretresu.

Belivuk i Miljković, podsjetimo, nisu stupili u štrajk glađu, ali je Miljković izašao za govornicu da pita vještaka da li je pregledao okrivljene.

"Nisam ih pregledao, imao sam uvid u zdravstvene kartone", odgovorio je vještak.

Advokat Dejan Lazarević, branilac desetak okrivljenih, zatražio je da ih pregleda i neuropsihijatar.

"Promašili ste vještaka, šta vještak sudske medicine, patolog koji gleda mikro organe gleda? Da ne malerišemo. Vještak je morao da zna koje dokazne radnje izvodimo i da da validan nalaz. Ja smatram da okrivljeni, kao što i sami kažu, nisu sposobni da prate suđenje, za sledeći ciklus će vjerovatno biti. Predlažem da ih vještači neuropsihijatar, njihova prava su ugrožena, ugrožena su od momenta kada ste rekli da nećemo da gledamo snimak. Od prvog dana sam rekao da nisam za štrajk glađu, nije to put, ali smatram da ne treba po svaku cijenu da ih držite ovde", rekao je Lazarević.

Tužilac Saša Ivanić, međutim, rekao je da smatra da postupak treba da se spoji i da okrivljeni ostanu u sudnici, navodeći da tužilaštvo smatra da nema potrebe da ih pregleda neuropsihijatar.

Sudsko vijeće donijelo je odluku da trojicu okrivljenih koja su štrajkovala glađu ne pregleda neuropsihijatar, jer nemaju druge tegobe osim onih koje su "sami sebi prouzrokovali kada su stupili u štrajk glađu", kao i da Janković, Budimir i Đurić ostanu u sudnici i prate suđenje, na kom će se i danas izvoditi pisani dokazi.

