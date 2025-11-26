Istraga će pokazati kako je automobil dospio na ovo mjesto, kod Zapadne Morave, i da li je neko povrijeđen.

Automobil za koji se sumnja da je juče nestao u koritu Zapadne Morave i u jezero Međuvršje pronađen je jutros u Ovčarsko kablarskoj klisuri.

Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a ekipe su i dalje na terenu i provjeravaju sve okolnosti ovog događaja.

Istraga će pokazati kako je automobil dospio na ovo mjesto, kod Zapadne Morave, i da li je neko povrijeđen.

Podsjećamo, policija je juče ispitivala ima li nestanak djevojke Ane Radović sa ovim automobilom.

