Muškarac (46) iz Požarevca pronađen je mrtav u svom domu sa smrskanom glavom, a policija je za svirepi zločin uhapsila njegovog cimera Ž. N. (35), dok se utvrđuju motivi ubistva. Još jedan osumnjičeni, koji je zločinu prisustvovao, uhapšen je jer ga nije prijavio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac (46) koji je prije desetak dana ubijen u Požarevcu bio je prijavljen kao nestao, a tokom potrage za njim policija je u njegovoj kući zatekla pravi horor - tijelo smrskane glave bilo je u spavaćoj sobi. Klupko zločina je tada počelo da se odmotava, a sumnja je ubrzo pala na žrtvinog cimera Ž. N. (35), inače iz Velikog Gradišta.

"Da je Ž. N. umiješan u svirepi zločin otkriveno je zahvaljujući brojnim tragovima koje su istražitelji pronašli u kući strave. Kuća je bila umazana krvlju, utvrđeno je da je muškarac ubijen nekoliko dana ranije udarcima sjekirom u glavu... Pronađeni su i brojni DNK tragovi koji su poslati na analizu", kaže izvor blizak istrazi i dodaje da je policija najprije došla do očevica zločna, osumnjičenog G. S. (41).

"Sumnja se da je on prisustvovao nemilom događaju, ali ga nije prijavio policiji, niti je učinio bilo šta da ga spriječi, a onda je odlučio da pobjegne i ćuti. Na taj način je pokušao da sa dirketnim izvršiocem prikrije zločin. On je uhapšen prije nekoliko dana i već je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu koje vodi istragu. Na saslušanju se branio ćutanjem, a nakon toga mu je određen jednomjesečni pritvor", priča izvor

U međuvremenu, policija je raspisala potragu za osumnjičenim ubicom Ž. N. koji se od zločina nije vraćao u kuću strave.

"Njemu su, posle potrage koja je trajala nekoliko dana, lisice stavljene u subotu rano ujutru i odmah mu je određen pritvor do 48 sati. On je juče saslušan u tužilaštvu i takođe je odlučio da iskoristi svoje zakonsko pravo i da ne iznosi odbranu. Tužilac je predložio da se i njemu odredi pritvor, što je sud prihvatio", dodaje izvor.

O zločinu se u subotu uveče oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvijetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično djelo u saizvršilaštvu", navodi se u saopštenju, u kom se još i dodaje:

"Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana, u periodu između 10. i 17. novembra ove godine, zadao više udaraca sjekirom u glavu muškarcu, nanijevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog djela, napustio kuću", ističe se.

Inače, žrtva i osumnjičeni su prethodna dva mjeseca živjela zajedno u kući u kojoj se ubistvo dogodilo.

"Utvrđuje se motiv zločina. Moguće je da su dvojcia cimera imala neke razmirice i nesuglasice koje nisu uspjeli da riješe na civilizovan način. Čuli smo i da su živjeli nekim čudnim životima, što se kaže nisu baš bili uzorni građani. Ipak, ništa ne smije da bude razlog da se čovjeku oduzme život i to na tako svirep način", kaže izvor.

(Kurir/Mondo)