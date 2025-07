Donijeta je četvrta presuda u parničnom postupku protiv dječaka ubice.

Viši sud u Beogradu donio je još jednu odluku u parničnom postupku protiv dječaka ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka, radnika obezbjeđenja i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

Odluka je donijeta u postupku koj je dečak, koji je teško ranjen tokom masakra, pokrenuo protiv dječaka ubice, njegovih roditelja i škole.

"Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je delimično usvojen tužbeni zahtjev maloletnog tužioca, pa su obavezani tuženi maloljetni ubica, njegovi roditelji Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i Ogledna osnovna škola 'Vladislav Ribnikar' da maloletnom tužiocu na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate novčani iznos od ukupno 3.100.000 dinara, i to za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti iznos od 1.500.000,00 dinara, za pretrpljene fizičke bolove iznos od 600.000,00 dinara, za pretrpljen strah iznos od 800.000,00 dinara, i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti iznos od 200.000,00 dinara, a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja, pa do konačne isplate", potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Istom odlukom suda, odbijen je tužbeni zahtjev maloljetnog tužioca na ime naknade nematerijalne štete u preostalom delu, odnosno preko dosuđenih do traženih iznosa, kao neosnovan.

"Tuženi su obavezani da tužiocu solidarno naknade troškove postupka sa zakonskom zateznom kamatom, počev od dana nastupanja uslova za izvršenje", navodi se u odluci suda.

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je tuženi maloljetni ubica iz "Ribnikara" odgovoran za štetu koju su tužioci pretrpjeli, imajući u vidu da je bio sposoban za rasuđivanje, dok su tuženi Vladimir Kecmanović i Miljana Kecmanović odgovorni za štetu koje je njihovo maloljetno dijete prouzrokovalo maloljetnom tužiocu, s obzirom na to da je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloljetnika, rđavih primera i poročnih navika koje su mu tuženi kao roditelji dali.

"Tuženi Vladimir Kecmanović je svog maloljetnog sina odvodio u streljanu, gdje ga je naučio da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem i gađa u mete, iako takva vrsta aktivnosti očigledno nije odgovarala uzrastu i razvoju djeteta. Takođe, tuženi Vladimir Kecmanović odgovoran je za štetu i s obzirom na to da je u stanu u kojem je živio sa maloljetnim sinom i ostalim članovima porodice, držao vatreno oružje na mjestu koje je bilo dostupno i nedovoljno obezbijeđeno, tako što je predmetno oružje i municiju čuvao u najprometnijem dijelu stana, u ormaru, u hodniku pri samom ulasku u stan, dakle na način koji nije bio dovoljno bezbjedan i adekvatan, a ovo utoliko pre kada se ima u vidu da je maloljetnik uspio i da dođe do šifre, što je sve u krajnjoj liniji i dovelo do upotrebe oružja i municije od strane njegovog maloljetnog sina", navodi se u odluci suda.

Istovremeno, sud nalazi da je tužena Miljana Kecmanović odgovorna za štetu, budući da se nije usprotivila niti je spriječila da njen suprug zajedničko maloljetno dijete odvodi u streljanu, gdje je naučio da rukuje vatrenim oružjem, niti je vodila računa o tome na koji način je vatreno oružje njenog supruga odloženo, odnosno obezbijeđeno u stanu u kojem su zajedno živjeli.

"S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o maloljetnom trinaestogodišnjem djetetu, koje je u adolescetnom periodu još uvijek ranog sazrijevanja, i nad kojim roditelji moraju imati pojačanu pažnju i obazrivost, i u onim okolnostima gdje u kući nije dostupno oružje i dijete nije obučeno za njegovo korišćenje, to je zaključak suda da su takvim svojim ponašanjem, tuženi Vladimir i Miljana Kecmanović pokazali da se kao roditelji nisu starali o vaspitanju i razvoju svog zajedničkog maloletnog sina, zbog čega su i odgovorni za nematerijalnu štetu koju je pretrpeo maloletni tužilac", navodi se u odluci.

