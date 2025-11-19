Rano jutros u centru Kalesije trojica pljačkaša upala su u zlatarsku radnju, vezala vlasnika lisicama i prijetila pištoljem dok su krala zlatni nakit. Policija je brzo reagovala nakon dojave građanina, otvorila vatru i navodno ranila dvojicu pljačkaša

Izvor: Facebook/Infoplus

Prava drama rano jutros se odvijala u samom centru Kalesije nedaleko od osnovne škole, gdje su trojica pljačkaša dovezli se vozilom "golf 5+" te su ušli u zlatarsku radnju gdje su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit.

Na sreću, jedan građanin je prijavio PS Kalesija da se dešava pljačka, što je alarmiralo sve policijace koji su izašli na lice mjesta. Pljačkaši su na policiju otvorili vatru, a policija je uzvratila ranivši navodno dvojicu njih, piše Infoplus.ba, prenosi Srpskainfo.

Nakon pucnjave, pljačkaši su pobegli, te su vozilo zapalili u Jelovom Brdu. Jedan pljačkaš je navodno podlegao zadobijenim povredama te su ga "kolege" izbacile iz automobila. Dvojica pljačkaša su još uvijek u bjekstvu, te se traga za njima.

Upozoravamo vas da je snimak uznemirujuć: