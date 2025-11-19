U Kalesiji je rano jutros došlo do dramatične pucnjave kada su policajci otvorili vatru na vozilo u kojem su se nalazili osumnjičeni za pokušaj pljačke zlatare.

Izvor: Facebook/Infoplus

U Kalesiji se rano jutros nakon pokušaja pljačke zlatare desila pucnjava, a sada se pojavio i snimak sa lica mjesta. Na snimku se vide policijski službenici koji pucaju na vozilo u pokretu, a u kojem su se nalazile osobe koje su pokušale da opljačkaju zlataru.

Čuju rafali kako odjekuju gradom, dok počinioci bježe. Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, navodno, pronađen mrtav, prenio je Avaz. Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci.

Upozoravamo vas da je snimak uznemirujuć:

U Kalesiji je trenutno opsadno stanje, brojne policijske snage su na terenu u potrazi za ostalim počiniocima.

(Avaz/Mondo)