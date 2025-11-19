Milorad Dodik, predsednik SNSD-a, poručio je da je Vlado Đajić, sam sebe razrešio svih funkcija.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, poručio je da je Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sam sebe razriješio svih funkcija, a nakon što je u javnosti objavljen video snimak na kojem se vidi kako Đajić razgovara sa jednim muškarcem o ciframa od 30.000 i 40.000 eura.

"Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a", poručio je Dodik.

On je putem svog naloga na društvenoj mreži X, kazao da SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima.

"Đajić je tim postupkom sam sebe razrešio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka", napisao je Dodik.

Snimak kruži internetom

Sporni snimak, objavljen je danas, 19. novembra, na nekoliko internet stranica, a na njemu se čuje i vidi razgovor Đajića i muške osobe o ciframa od 30.000 i 40.000 eura. U jednom momentu se čak pominje i to kako određeni ljudi čekaju ispred bolnice, a pominje se čak i veza sa interventnom policijom. Đajić je obučen u doktorski mantil, što praktično znači da se radnja dešava vjerovatno unutar jedne zdravstvene ustanove.

