Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dušana J. (26), koji se tereti da je 22. aprila 2025. godine pokušao da ubije D. V. u naselju West 65 na Novom Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dušana J. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je 22. aprila 2025. godine u naselju “West 65”, GO Novi Beograd, pokušao da liši života oštećenog D. V, kao i jer je neovlašćeno za ličnu upotrebu držao 2,12 grama opojne droge kanabis, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i krivično djelo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu kao i zbog uznemirenja javnosti.

"Postoji opravdana sumnja da je 22. aprila oko 16.30 časova u naselju “West 65” Dušan J. došao do jednog ugostiteljskog objekta u kojem je za stolom sjedio oštećeni D.V, pa je maskiran ušetao u objekat sa kapuljačom i maskom na licu. Odmah je prišao oštećenom i iz desnog džepa plave jakne izvadio pištolj sistema “Beretta M-1934”, koji je neovlašćeno nosio bez dozvole nadležnog organa, pa je u pravcu oštećenog ispalio jedan projektil, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život u vidu ustrijelne desne butine", navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Nakon toga okrivljeni se udaljio sa lica mjesta.

