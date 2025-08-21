Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je rešenje o zadržavanju devet osoba zbog sumnje da su 25. jula na Novom Beogradu ugrozile sigurnost porodice D. Vuksanovića, uključujući i šestogodišnje dijete. Među privedenima je i Miljan Vidović Hofman.

Izvor: YouTube/ Jutarnji Program TV HAPPY /printscreen

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu donio je rešenje o zadržavanju devet lica - M. V. (33), N. P. (41), V. Š. (27), M. M. (33), M. V. (33), M. R. (27), M. D. (30), M. M. (29) i M. P. (25 ), a po nalogu javnog tužioca policijski službenici UKP su donijeli rešenje o zadržavanju M. M. (33 godine) zbog postojanja sumnje da su izvršili ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju, okrivljenima se stavlja na teret da su 25. jula u stambeno-poslovnom kompleksu na Novom Beogradu ugrozili sigurnost više lica - oštećenih D. V. (32), R. V. (31) i V. V. (6) prijetnjama da će napasti na život i tijelo, dok su se nalazili ispred stana oštećenih.

Privedeni M. V. je Miljan Vidović Hofman, a oštećeni je Dejan Vuksanović, na koga je ranije pucano u kafiću u isto stambenom kompleksu.

"Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja, a nakon izvršenih uvida u video snimak i iskaza svjedoka, u izvršenju krivičnog djela je učestvovalo ukupno 25 osumnjičenih, od kojih je 15 lica identifikovano, dok se identitet ostalih intenzivnim radom utvrđuje. Neposredno nakon izvršenja krivičnog djela pet lica je uhapšeno i saslušano, dok su za ostalim identifikovanim licima bile raspisane potrage do dana 21.08.2025. godine kada su postali dostupni državnim organima i kada su u prostorijama tužilaštva saslušani od strane javnih tužilaca", navodi se u saopštenju.

Dalje se dodaje da su, iznoseći svoju odbranu, okrivljeni negirali izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret, a imajući u vidu postojanje zakonskih osnova za određivanje pritvora, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnijelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da, kao nužnu mjeru za nesmetano vođenje krivičnog postupka i obezbjeđivanje prisustva okrivljenih, prema njima odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

(Kurir/Mondo)