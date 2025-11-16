Najbliži saradnik Stefana Milojevića optužen je da je kolima usmrtio ženu i potom pobjegao sa lica mjesta, a uz to se dovodi u vezu i sa švercom droge i pranjem novca.

Uskoro se očekuje početak suđenja Karlosu H, članu narko-bande Stefana Milojevića, koji je od ranije optužen da je kolima usmrtio ženu u Palma de Majorci i nakon toga pobjegao sa mjesta nesreće. Prema navodima istražitelja, Karlos je bio jedna od osoba od najvećeg povjerenja Stefana Milojevića u mreži za trgovinu drogom i pranjem para.

Teška saobraćajna nesreća se dogodila u Palma de Majorci 16. jula 2023.godine nekoliko minuta prije 3 ujutru. Sumnja se da je Karlos vozio BMW brže od dozvoljenog i da nije primijetio ženu (36), državljanku Njemačke, koju je udario vozilom usled čega je ona preminula na licu mjesta.

Karlos je pobjegao sa mjesta nesreće, a sjutradan se sam predao. Tužilaštvo traži kaznu zatvora u trajanju od dvije i po godine, novčanu kaznu od 6.480 eura i oduzimanje vozačke dozvole na dvije i po godine. Optužen je za ubistvo iz nehata manje težine i napuštanje mjesta nesreće.

Očekuje se početak suđenja, a on se nalazi u pritvoru od 13. avgusta kada je uhapšen zbog povezanosti sa narko bandom Milojevića.

Istraga trajala više od dvije godine

Istraga protiv ove grupe, koju je prevodio Milojević, a koja je rezultirala hapšenjem 76 osoba, trajala je više od dvje godine i imala je maksimalnu složenost zbog mera bezbjednosti, nadzora i kontra-nadzora koju su osumnjičeni primjenjivali kako bi izbjegli hapšenje.

Istraga je bila organizovana u šest faza - od prve zaplijene 200 kilograma hašiša, zatim zapljene 675 kilograma kokaina u luci Valensija, a potom i pretresima na 13 lokacija na Majorki.

Potom je uslijedilo novo hapšenje - iza rešetaka je smješteno 76 osoba, zaplijenjeno je 687 kilograma kokaina, 2.600 kilograma hašiša, 3 kilograma i 1.500 biljaka marihuane, oko 1 kilogram metamfetamina, LSD, heron i spid. Zaplijenjeno je 16 komada vatrenog oružja (od kojih je samo šest stvarno), više prigušivača, municije za pištolje i puške. Tu su i tehnički uređaji: GPS uređaji, dalekozori za noćni vid, detektori metala, kamere za nadzor.

Među uhapšenima sa Milojevićem je pao i bivši vicešampion svijeta u klasi Supersport 300. Takođe, banda Milojevića je vrbovala političara radi zaštite od hapšenja.

Od fudbalera i MMA borca do vođe bande

Milojević je svoju fudbalsku karijeru prekinuo 2015. godine,a ubrzo je postao MMA borac. Upravo to je iskoristio kao ulaznicu za "članstvo" u motociklističku bandu "United Tribuns" koja je osnovana 2004.godine u Njemačkoj.

Banda 2018. godine stiže u Španiju, a njeno postojanje najavljeno na MMA meču, na kome je Milojević svog protivnika pobijedio nokautom.

Milojević je ubrzo postavljen za vođu ove grupe koja svoje članove regrutuje iz redova bodibildera, boraca, obezbjeđenja i sportista borilačkih vještina. Prema podacima iz stranih medija, budući da ova banda operiše po cijelom svijetu, povezani su sa ekstremnim desničarskih grupama i neonacističkim elementima.

U Njemačkoj su zvanično zabranjeni od 2022. godine jer je utvrđeno da se bave najtežim krivičnim djelima, te da legalne poslove koriste kako bi prikrili nelegalne.

Kako smo pisali, Stefan Milojević je sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac aktuelnog trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića.

