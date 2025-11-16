Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na dionici puta između Čačka i Požege zaustavljen je u oba smjera.

Izvor: RINA.RS

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 sati dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena, poginuo je mladić star 19 godina iz Požege, dok su četiri osobe povrijeđene, među kojima je i dvoje djece starosti osam i dvije i po godine, kao i njihovi roditelji.

"Scene na licu mjesta su zastrašujuće, vozila su smrskana. Poginuli mladić bio je u automobilu, a povređena porodica u pikapu. Vatrogasci su sjekli vozila kako bi izvukli putnike i nastradalog. Na lice mjesta su odmah stigle dvije ekipe Hitne pomoći koje su povrijeđene transportovali u bolnicu, a mladić je nastradao na licu mjesta", kaže za RINU jedan od očevidaca.

U galeriji pogledajte fotografije sa lica mesta:

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici zaustavljen je u oba smjera. Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće.

(RINA/MONDO)