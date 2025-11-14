Na putu Prijepolje–Pljevlja auto je sletio u provaliju duboku 50 metara, više osoba je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu. Na terenu su policija i Hitna pomoć, a saobraćaj je otežan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom večernjih sati na putu Prijepolje – Pljevlja, u mjestu Donje Ravni došlo je do saobraćajne nezgoda kada je iz za sada nepoznatih razloga vozač putničkog automobila izgubio kontrolu i sletio sa kolovoza u provaliju duboku oko 50 metara.

"Sve se dogodilo na putu ka graničnom prelazu Jabuka. Vozač je probio zaštitnu ogradu i sletio sa puta. Na terenu su ekipe koje spašavaju putnike iz vozila", kaže za medije jedan od očevidaca.

Prema prvim informacijama sa terena u vozilu je bilo više osoba i one su nakon izvlačenja iz provalije prevezene u prijepoljsku bolnicu. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

(RINA/MONDO)