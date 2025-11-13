Turski avion pao je u Hrvatskoj na relaciji Zagreb–Rijeka, ekipe hitno rade na mjestu nesreće, a avion je primijetio građanin.

Izvor: Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

U Hrvatskoj je došlo do pada aviona, potvrđuju nadležne službe. Prema izvorima medija, radi se o turskom avionu AT 802 koji je letio na liniji Zagreb – Rijeka.

Policija ličko-senjske županije potvrdila je za da je dojavu o padu primila oko 17.10 sati. Iz Civilne zaštite potvrđeno je da je avion nestao i da se ekipe probijaju do lokacije pada.

Građanin je primijetio avion kod Krivog puta, nakon čega su sve nadležne službe odmah poslate na lice mjesta.

Prema prvim informacijama s terena, avion nije hrvatski, već strani, iako ga povremeno koristi Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo. Ekipe hitno rade na uviđaju i proboju do mesta nesreće.

(24sata/MONDO)