Muškarac navodno namjerno pregazio djevojku.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Muškarac (30) iz Tunisa u Njemačkoj je navodno namjerno pregazio svoju djevojku (32) svojim automobilom uokrugu Lajpciga, piše "Bild". U trenutku saobraćajne nesreće, ona je sama hodala pored puta i prema prvim informacijama njemačkog lista, on je nju navodno namjerno pregazio.

Tunižanin je navodno velikom brzinom vozio svoj automobil "folksvagen polo" prema njoj i direktno ju je udario. Zadobila je teške povrede opasne po život.

On je podvrgnut alko-testu i ustanovljeno je da je imao 0,2 promila alkohola u krvi. On je, navodno, sam pozvao policiju i Hitnu pomoć.

Uhapšen je na licu mjesta i određen mu je pritvor. Sumnjiči se da je koristio automobil kao oružje, nije poznat motiv zasad.