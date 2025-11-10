Broj žrtava stradalih u tragičnom požaru u Domu penzionera u Tuzli povećao se na 13, nakon što je sinoć preminula još jedna pacijentkinja koja je bila hospitalizovana u Univerzitetsko-kliničkom centru.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

U stravičnom požaru koji je 4. novembra izbio u Domu penzionera u Tuzli, živote je izgubilo 13 osoba, a dio povrijeđenih je još uvijek u bolnicama na liječenju.

Tuzlanski portal objavio je na svojoj Fejsbuk stranici imena svih nastradalih u požaru.

Živote su izgubili Ivo Lučić (1944), Rasema Kurbašić (1947), Ziad Beganović (1958), Azema Mehmedinović (1936), Hava Jašaragić (1935), Atif Pašanović (1948), Marko Mrkić (1929), Milena Lastrić (1936), Sadbera Tučić (1950), Zajim Malkočević (1952), Ruvejda Džaferović (1940), Ahmet Ibrišimović (1944), Samija Tabukčić (1941).