Mladić u Rijeci dobio teške povrede od strujnog udara.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Mladić (20) u Rijeci, Hrvatska, zadobio je teške tjelesne povrede od strujnog udara kada se popeo na vagon voza, prenosi "Indeks". Nesreća se dogodila u subotu, 8. novembra, u večernjim časovima.

Sve službe Hitne pomoći brzo su stigle na lice mjesta. Policija je saopštila da se incident desio poslije 20 časova, kada se mladić, državljanin Hrvatske, u pratnji još jedne osobe, popeo na vagon u blizini dalekovoda.

U jednom trenutku udarila ga je struja, zbog čega je pao sa vagona i zadobio teške povrede.