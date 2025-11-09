U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povrijeđeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar.
U sudaru autobusa i putničkog vozila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca jedna osoba je poginula, a osam je povrijeđeno.
U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povrijeđeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar.
Jedna osoba je zadobila teže povrede, a na teren su izašle tri ekipe Hitne pomoći.
Saobraćaj je usporen, pošto se odvija naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Uviđaj je u toku.