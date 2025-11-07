Mojkovčanin Ivan Baltić (40) stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Bijelo Polje - Mojkovac, u mjestu Ravna rijeka.

Izvor: MONDO

Nesreća se dogodila oko 13 sati i 30 minuta, prenosi portal Vijesti.

Baltić je vozio automobil marke folksvagen polo, mojkovačkih registarskih oznaka.

Vozač drugog, teretnog vozila koje je učestvovalo u udesu je državljanin Srbije Đ.L.

Saobraćaj na toj dionici puta je u prekidu, a uviđaj je u toku.