Uhapšen je muškarac u Leskovcu zbog pokušaja ubistva žene.

Muškarac C.J. (69) uhapšen je u Leskovcu po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saznaje "Blic". Sumnja se da je on danas u Guberevcu tokom rasprave sa komšinicom C.B. (61) uzeo lopatu i udario je po glavi i stomaku.

Žena je zadobila teške tjelesne povrede. Prevezena je u Klinički centar u Nišu prema saznanjima pomenutog lista.

"Žena je zadobila povrede u vidu preloma slepoočne kosti i hematoma u predjelu stomaka zbog kojih je primljena na liječenje u KC u Nišu. Obavljen je uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu", otkriva izvor "Blica".

