Policija je S. S. ubrzo pronašla i uhapsila.

S. S. (40) iz okoline Leskovca, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je, nakon kraće rasprave sa tridesetpetogodišnjim bratom, iz svoje kuće uzeo lovačku pušku i otišao do bratovljeve kuće u koju je ispalio dva hica, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Tom prilikom niko nije povrijeđen, a policija je S. S. ubrzo pronašla i uhapsila. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

