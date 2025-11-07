Novosadska policija uhapsila je muškarca zbog sumnje da je nožem povrijedio državljanina Crne Gore u kafiću.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novosadska policija uhapsila je A.N. (32) zbog sumnje da je jutros ubo nožem državljanina Crne Gore u jednom kafiću u tom gradu.

"Sumnja se da je jutros u ugostiteljskom objektu u ulici Danila Kiša on nožem lakše povrijedio dvadesetpetogodišnjeg državljanina Crne Gore. Ubrzo posle prijave, policija ga je pronašla i uhapsila", objavio je novosadski MUP.

A. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, navela je novosadska policija.

(N1/MONDO)