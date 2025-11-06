Rano jutros ispred Policijske stanice Savski venac došlo je do dramatičnog napada, kada je djevojka (24) naoružana nožem nasrnula na policajca.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Policajac je ranio djevojku (24) koja je nožem nasrnula na njega na ulazu u Policijsku stanicu Savski vijenac. Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio rano jutros na stepeništu, na samom ulazu u PS Savski vijenac.

"Ona je nožem napala policajca koji je bio na stepeništu. Policajac je pokušavao da je smiri, ali to nije dopiralo do nje. U više navrata je pokušala da ga izbode nožem. Prilikom otimanja noža policajac je pao i tom prilikom je povrijeđen", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako se takode nezvanično saznaje, policajac je u samoodbrani od pomahnitale djevojke bio prinuđen da puca.

"Kako bi se odbranio od djevojke koja je nožem nasrtala na njega riješena da ga izbode, policajac je bio prinuđen da izvadi pištolj i da puca. Ranio je u nogu. Djevojka je odmah prevezena na VMA gdje joj se ukazuje pomoć", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

(Informer/Mondo)