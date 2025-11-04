Stravičan incident dogodio se na Floridi kada je policajac upucao 27-godišnjeg Marija Komaza koji je, prema navodima policije, nožem napao svog sedmogodišnjeg brata.

Mladić (27) ubijen je u svom domu na Floridi, nakon što ga je policija ugledala kako pokušava da zakolje svog mlađeg brata (7).

Dramatični trenuci odigrali su se u prošle nedelje, a policajac je upucao 27-godišnjeg mladića u glavu, što je zabilježila i kamera koju je policajac nosio na uniformi.

Video počinje tako što 25-godišnji zamjenik šerifa okruga Hilsboro, Entoni Gonzalez, viče na Marija Komaza (27) da baci nož i pusti svog sedmogodišnjeg brata.

Kada stariji brat nije poslušao naređenja, policajac je provalio vrata, a kamera je zabilježila kako Komazo, koji je na sebi imao kacigu, drži mlađeg brata u klinču. Nakon što je više puta uzviknuo: "Baci nož ili ću te ubiti!", Gonzalez je pucao jednom i pogodio 27-godišnjaka u glavu.

Hero deputy in Florida saves the life of a young boy being threatened by an adult male with a knife



He did what he had to dopic.twitter.com/o6c8LK9D7d — Jack Posobiec (@JackPosobiec)November 4, 2025

Posle pucnjave, policajac je izvukao dječaka na sigurno, dok je povrijeđeni Komazo prevezen u bolnicu, gdje je nekoliko sati kasnije preminuo. Kako je kasnije saopšteno, policiju su pozvali rođaci dvojice braće. Nakon incidenta, Gonzalez je stavljen na obavezno administrativno odsustvo dok se ne završi istraga o slučaju.