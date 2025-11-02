MUP se oglasio o incidentima ispred Narodne skupštine, povrijeđen je jedan policajac.

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o haosu ispred Narodne skupštine u centru Beograda. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je i pozvao sve građane na mir i uzdržanost.



"Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije. Organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih.

Tom prilikom zapaljen je jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbjednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posljedica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica. Policijski službenici koji obezbjeđuju javni red i mir odmah su reagovali i spriječili da dođe do dalje eskalacije nasilja.

Međutim, prilikom intervencije, jedan policijski službenik, koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge usljed dejstva pirotehničkog sredstva ('topovskog udara') i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja ljekarske pomoći. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativna agencija pozivaju sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbjednost drugih građana i javnu imovinu. Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mjere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja", navodi MUP u saopštenju.