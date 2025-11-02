Raspisana je potjernica za muškarcem koji je pozvao na hapšenje Aleksandra Vučića i na rušenje ustavnog poretka u Srbiji.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odjeljenje za visokotehnološki kriminal naložilo je procesuiranje muškarca R.T. jer je na društvenoj mreži "Instagram" pozvao na rušenje državnog uređenja i hapšenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaje "Blic". Osumnjičeni, za kojim se već traga, je danas na profilu "Udruženje Šumadija" na "Instragram" pozvao građane da dođu u Beograd i uhapse predsjednika Republike Srbije.

Za njim je, prema pisanju pomenutog lista, raspisana međunarodna potraga. On se nalazi u Austriji i Srbija je uputila molbu za njegovo hapšenje u toj državi. On se sumnjiči za krivično djelo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

