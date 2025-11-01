Patrijarh Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima biće služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlada Srbije donijela je Odluku kojom se 1. novembar proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Željezničke stanice u Novom Sadu.

"Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti", navodi se u Odluci Vlade.

Kazne za nepoštovanje odredbi

Za kršenje zakona predviđena je kazna od 50.000 do 200.000 dinara za pravna lica, odnosno od 2.000 do 10.000 dinara za fizička lica.

Patrijarh danas služi parastos stradalima

Patrijarh će u 11.00 časova služiti godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svima od veka preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su zadušnice, najavila je SPC.

Eparhija je u saopštenju pozvala vernike da dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj liturgiji i molitvi za, kako je navedeno, sve upokojene sa nadom na život večni.

Podseća se da su danas i Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje, koje se uvek obeležavaju u subotu uoči praznika Svetog Dimitrija - Mitrovdana koji se slavi 8. novembra.