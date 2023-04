Osumnjičeni za silovanje i ubistvo tinejdžerke kod Ripnja je na mrežama ranije objavio fotografiju pored policijskog automobila.

Izvor: screenshot

Stojan I. (38) koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao i sa više uboda nožem po stomaku i grudima ubio svoju komšinicu N. P. (16), a potom napao i njenu porodicu, ne prestaje da šokira, a sada je isplivala njegova fotografija pored policijskih kola.

Riječ je o fotografiji koja je nastala prije nekoliko godina, a na kojoj on opušteno stoji naslonjen na službeni automobil Ministarstva unutrašnjih poslova. "Ruka na boku, osmijeh na licu, u pozadini policijski automobil. Na kraju je u njemu i završio. Nažalost, niko nije mogao ni da sanja da će razlog biti ovako užasan", pričaju šokirani žitelji Ripnja.

Oni uhapšenog Stojana opisuju kao mirnog i ćutljivog čovjeka. "Jeste on malo čudan, nekako se promijenio dosta u poslednje vrijeme, ali nije bio agresivan, nije poznat po nasilju. Više je nekako djelovao tunjavo. Nismo znali da se iza tog lica krije monstrum", pričaju sagovornici.

Kako su komšije još ispričale, on je bio aktivan na društvenim mrežama, na Fejsbuku i Instagramu, a lajkovao je maltene svaku sliku svojoj maloljetnoj komšinici i komentarisao kako je lijepa. Podsjetimo, Stojan Ilić (38) je ubio svoju komšinicu N. P., koja je samo 13 dana prije smrti napunila 16 godina. Potom je krenuo do njene porodične kuće, u kojoj je nasrnuo na njenu majku Sanju, babu Mirjanu i ujaka Dejana. Kako su ispričali očevidi, on je posle krvavog pira u kući krenuo na Neveninu mlađu sestru, koja je, srećom, uspjela da pobjegne.

Ripanj posle zločina

Dva sata kasnije, ubica ove djevojčice je uhvaćen od strane policije i teretiće se za teško ubistvo, za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora. Smatrao je da mu neko radi o glavi i da mu drugi vračaju, te je riješio da monstruozno usmrti svoju komšinicu i napadne joj cijelu porodicu.