Kimovo prisustvo na vojnoj paradi, zakazanoj za srijedu u Pekingu, bilo bi osnov za mogući, do sada neviđeni, trilaterfalni sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Izvor: Profimedia/STR / AFP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un krenuo je danas za Peking svojim specijalnim vozom, potvrdio je neimenovani izvor.

Biće to prvi put da Kim, koji je preuzeo vlast krajem 2011. godine, prisustvuje multilateralnom diplomatskom događaju, navodi agencija Jonhap i podsjeća da je njegov deda i osnivač Sjeverne Koreje Kim Il Sung prisustvovao vojnoj paradi u Pekingu 1959. godine.

Kimovo prisustvo na vojnoj paradi, zakazanoj za srijedu u Pekingu, bilo bi osnov za mogući, do sada neviđeni, trilaterfalni sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Očekuje se da će Kimovo putovanje iz Sjeverne Koreje do Pekinga trajati od 20 do 24 sata.

Kim putuje svojim oklopnim vozom. Ovo prevozno sredstvo Kim koristi za putovanja u inostranstvu jer se navodno plaši letenja.

Upravo oklopnim vozom je doputovao u Vladivostok u aprilu 2019. godine na poslednji sastanak sa Putinom.

Kim je voz naslijedio od svog oca, koji je na taj način nekada putovao u Kinu i Vijetnam. Kako su ranije prenijeli ruski mediji, oklopni voz je Sjevernoj Koreji poklonio Staljin.

Lokomotiva i vagoni su u više navrata modernizovani proteklih decenija, a kompoziciju čine 10 do 17 oklopnih vagona. Bez tjelohranitelja sjevernokorejski lideri nikada nisu putovali, zbog čega ova željeznička kompozicija predstavlja pravu tvrđavu. Iako spolja voz izgleda veoma skromno, unutra se nalazi pravi dvorac na šinama.

Vagoni u kompoziciji su veoma različiti, pa su tu i restoran, i kuhinja, i takozvani "ekonomski" vagon koji lider Sjeverne Koreje koristi za savjetovanja tokom samog putovanja. Predviđeni su i posebni vagoni za tjelohranitelje, svitu i poslugu. Svaki vagon je neprobojan, zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji. Dok putnicki vagon teži oko 60 tona, vagon sjevernokorejskog lidera je težak oko 80.

Još jedna interesantna karakteristika voza sjevernokorejskog lidera jeste to što su u njemu iskorišćeni specijalni materijali za skrivanje od špijuna. Detalja o korišćenju "stelt" tehnologije za prikrivanje nema mnogo, ali u vozu postoje sredstva za zaštitu od termo, zvučnih i radarskih špijunskih uređaja. Svi kanali za komunikaciju u vozu višestruko su kodirani radi zaštite od presretanja i prisluškivanja.

Voz posjeduje sistem za potpunu hermetizaciju i prinudnu ventilaciju. Ta sredstva treba da omoguće lideru da preživi u slučaju nuklearnog, hemijskog ili bakteriološkog napada.