Zemljotres ove jačine ne može izazvati štetu, ali su ga pojedini građani u okolini osjetili kao blago podrhtavanje tla.

Sinoć je registrovan slabiji zemljotres na području Novog Pazara, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres se dogodio oko 23 sata, a njegova jačina iznosila je 1,8 stepeni po Rihterovoj skali.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od oko devet kilometara, a prema seizmološkim koordinatama, potres je zabilježen između naselja Negotinac i Vučja Lokva.

