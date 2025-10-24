Maloljetnik povrijeđen na Voždovcu hitno je prevezen u Urgentni centar gdje su mu, nakon pregleda i saniranja rana, konstatovane lake telesne povrede.

Pripadnici beogradske policije uhapsili su u srijedu maloljetnika (16) zbog sumnje da je 10. oktobra na Voždovcu nožem povrijedio vršnjaka (16).

Incident se dogodio na ulici, u Ulici Braće Jerković. Osumnjičeni je, kako se saznaje, žrtvi zadao više ubodnih rana u predjelu butina.

Povrijeđeni je hitno prevezen u Urgentni centar gdje su mu, nakon pregleda i saniranja rana, konstatovane lake tjelesne povrede. Protiv uhapšenog maloletnika podnijeta je prijava za krivično djelo Lake tjelesne povrede.

Slučaj vodi Više javno tužilaštvo za maloljetnike, koje će sprovesti dalju istragu i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog napada hladnim oružjem među maloljetnicima.

